Van Persie: "Favorevole alla lega unica Belgio-Olanda. Ci sono troppe partite facili"

Robin van Persie, ex attaccante dell'Arsenal e attualmente assistente tecnico del Feyenoord, ha parlato a proposito della nascita di una lega che racchiuda le squadre di Belgio e Olanda: “Ad essere sincero, sono a favore della BeNe League. Tutti vogliono giocare quante più partite possibili al più alto livello. Questo è ciò che rende una squadra davvero forte. Le grandi squadre olandesi a volte affrontano squadre abbastanza deboli, soprattutto in casa. Ci sono troppe partite scontate. Perché non sostituire queste squadre con i top-club belgi, come Anderlecht, Gent o Genk? Sarebbe bello per entrambi i campionati. I due paesi sono vicini, le squadre non dovrebbero sostenere lunghi viaggi".