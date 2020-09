Verratti e il calendario della Ligue 1: "Situazione strana. Quello visto ieri è il meglio del PSG"

A meno di un mese dalla finale di Champions League persa dal PSG contro il Bayern Monaco per la formazione di Thomas Tuchel ieri è iniziata la nuova stagione di Ligue 1. E a differenza delle previsioni in casa del neo promosso Lens i campioni di Francia, ampiamente rimaneggiati proprio a causa dello scarsissimo tempo a disposizione. sono incappati in una sconfitta che tra i confini nazionali mancava da quasi un anno.

A seguito della sconfitta dei parigini ha preso la parola anche Marco Verratti uno dei pochi titolari presenti ieri in campo: "La verità è una e una sola - ha spiegato il centrocampista azzurro a Canal+ -: abbiamo tutto quello che potevamo. Il massimo attuale del PSG è questo. Impossibile chiedere di meglio dopo una sola settimana di allenamento. In più avevamo molti giocatori fuori a causa del Covid-19 e tani giovani in campo. E fra tre giorni quando affronteremo l'OM sarà lo stesso delirio. Noi però dovremo dare comunque tutto per cercare di vincerli. Il nostro è un calendario molto strano tanto che la prima gara di campionato era stata programmata nello stesso giorno della finale di Champions League. Una cosa che si è vista solo in Francia".