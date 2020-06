Verso la ripresa della Liga: Piqué, Koke, Illarramendi e Carvajal in riunione col governo

In vista della ripartenza della Liga il prossimo 11 giugno, il governo spagnolo ha voluto tastare il polso con alcuni dei principali club del paese. Per farlo ha scelto Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid e Real Sociedad, convocando i capitani. Messi e Sergio Ramos non erano presenti e hanno delegato Piqué e Carvajal a cui si sono aggiunti Koke e Illarramendi. Oltre ai 4 calciatori, alla call conference hanno preso parte il Ministro della Salute Salvador Illa, il commissario per l’emergenza sanitaria Fernando Simon e la presidentessa del Csd Irene Lozano.

Nell’incontro il governo, spiega Marca, ha fatto i complimenti ai giocatori per il comportamento tenuto durante l’emergenza e spiegato nel dettaglio il protocollo per le partite, definito “fra i più avanzati d’Europa”. Di contro i giocatori, guidati da Piqué, hanno contestato il poco tempo concesso per la preparazione in vista della ripresa.