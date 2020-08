Villarreal scatenato: oltre a Kubo, Emery pronto ad accogliere anche Parejo e Coquelin

vedi letture

Il Real Madrid ha raggiunto l'accordo per la cessione di Takefusa Kubo. Il giovane giapponese, riporta AS, passerà in prestito oneroso (2,5 milioni) al Villarreal, che annuncerà l'ingaggio nelle prossime ore. Unai Emery conta di averlo a disposizione già domani, dopo aver superato le visite mediche e apposto la firma sul contratto. Ma quello di Kubo non sarà l'unico colpo in entrata per il Sottomarino Giallo: a breve arriveranno le firme di Dani Parejo e Francis Coquelin.