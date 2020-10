Villarreal, un gol ogni nove minuti in Europa: Alcacer viaggia su medie spaziali

vedi letture

Paco Alcacer sta vivendo una seconda giovinezza con la maglia del Villarreal, specie in termini di rendimento sotto porta in Europa League: per la seconda volta in una settimana il bomber del Sottomarino Giallo è entrato alla grandissima a gara in corso, collezionando la seconda doppietta in sette giorni, stavolta utile per stendere il Qarabag. Per l'iberico solo addirittura quattro gol in trentasei minuti, con l'incredibile media stagionale di un gol ogni nove minuti, almeno per quanto riguarda l'Europa.