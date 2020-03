Vinicius e il retroscena sul Clásico: "CR7 è il nostro idolo, al 45' è venuto nello spogliatoio"

Non solo in tribuna, addirittura dentro gli spogliatoi del Real Madrid. Il ritorno al Santiago Bernabéu di Cristiano Ronaldo, in occasione del Clásico col Barcellona vinto ieri sera 2-0 dai blancos, continua a far scalpore in Spagna e in Italia, specialmente a Torino . "Cristiano è venuto nel nostro spogliatoio nell'intervallo per sostenere la squadra e darci sostegno morale. Ecco il motivo per il quale ho festeggiato il gol come fa lui. CR7 è un vincente dentro e fuori dal campo", ha rivelato infatti l'attaccante brasiliano Vinicius Jr. ai microfoni di Complesports dopo il successo sul Barça.

Questa la foto postata dallo stesso Vinicius Jr. sulle sue Instagram Stories con l'esultanza in stile Cristiano Ronaldo, da lui definito "il nostro idolo":