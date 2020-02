vedi letture

Watford, Pearson: "Ci siamo disuniti davanti a un avversario molto forte"

C'è rammarico in casa Watford dopo che gli Hornets, nonostante un primo tempo incoraggiante, hanno dovuto cedere il passo ad un Manchester United più in forma nella gara odierna all'Old Trafford. Nel post partita il tecnico Nigel Pearson ha commentato il momento della squadra ai microfoni di BBC Sport:

"E' stata una giornata difficile. Abbiamo iniziato bene, abbiamo avuto alcune opportunità che non abbiamo gestito al meglio, e penso che siamo riusciti a mettere in difficoltà i nostri avversari in alcuni momenti. Siamo andati in svantaggio concedendo un rigore su un'azione di contropiede quando noi stavamo attaccando, e questo ha messo le cose in tutt'altra luce. Nel secondo tempo abbiamo iniziato con il piede giusto, abbiamo pareggiato ma il gol è stato annullato, e ci siamo disuniti davanti ad un avversario molto forte. Era difficile rendersi conto sul momento, ma guardandola nel complesso è stata una gara frustrante, perché quando siamo in forma siamo una squadra che attacca bene con il collettivo e difende bene con il collettivo. Penso che oggi ci siamo un po' disuniti di tanto in tanto."

Aveva notato l'irregolarità sul gol di Deeney? "Finché non mi sono avvicinato al monitor e ho visto che c'era una discussione, non mi ero reso conto che ci fosse un fallo di mano. Ormai ci siamo abituati al fatto che si debba aspettare prima di vedere convalidate le reti o le decisioni arbitrali. Ormai è parte del gioco, e lo devo accettare."

Ora c'è il Liverpool, lo affronterete diversamente? "Voglio che il Watford funzioni bene come squadra, voglio che i ragazzi mantengano lo spirito combattivo. Forse di recente siamo stati un po' inconsistenti, ma quando ti trovi nella lotta per non retrocedere devi renderti conto che la pressione talvolta può generare un'ansia che incide sulle prestazioni. Abbiamo dei buoni giocatori e sappiamo che siamo in grado di vincere le partite. Oggi è stata una giornata difficile ma abbiamo ancora 11 partite per mantenere vivo il nostro campionato e questa è la cosa più importante, dobbiamo concentrarci su noi stessi. Non voglio esagerare in positivo quando le cose vanno bene, né in negativo quando vanno male, perché ciò di cui abbiamo più bisogno in questa situazione è la calma, e la capacità di pensare meno emotivamente. Possiamo ancora correggere il nostro percorso".