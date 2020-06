Werner al Chelsea, affare da 50 milioni. Per il Lipsia sarà la seconda cessione più costosa

Un affare da 50 milioni di euro. Secondo il quotidiano tedesco 'Kicker', è questa la cifra che il Chelsea sborserà entro il 15 giugno per attivare la clausola rescissoria di Timo Werner e portare l'attaccante tedesco a Londra. Non un euro di più, per un giocatore che ha già dato il suo sì al trasferimento e sta limando gli ultimi dettagli di un ingaggio che sarà da circa 10 milioni netti l'anno.

Si tratta della seconda cessione più costosa della storia del club tedesco: Werner infatti andrà via per una cifra inferiore rispetto a quella che sborsò il Liverpool nel 2018 per assicurarsi Naby Keïta: il calciatore guineano costò ai reds 68 milioni di euro.