"Werner dimostra che non ha solo i gol", in UK già pazzi del promesso sposo del Chelsea

Gli occhi degli inglesi su Timo Werner, in campo questo pomeriggio con il suo Lipsia contro il Paderborn (1-1 il risultato finale). Il futuro dell'attaccante tedesco sarà in Premier League, al Chelsea, così i tabloid britannici non potevano ignorare la sua prima prestazione da promesso sposo dei Blues. "Werner dimostra che nelle sue corde non ci sono solo i gol, regalando l'assist per l'1-0", titola il Daily Mail nella sua edizione online. "Good job", scrive Talksports, che prosegue: "Instancabile, altruista e un assist eccellente: la prestazione di Werner entusiasma i tifosi del Chelsea". Solo belle parole per lui, l'Inghilterra non vede l'ora di godersi Timo Werner.