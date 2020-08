Wolverhampton-Olympiacos, le formazioni ufficiali: Espirito Santo si affida a Jimenez

Il Wolverhampton si gioca il tutto per tutto al Molineux Stadium contro l'Olympiacos. Gol importantissimo per gli inglesi nel match di andata, ma la compagine di Nuno Espirito Santo non deve assolutamente distrarsi: i wolves si affidano a Raul Jimenez in attacco, con Podence e Traore a supporto. Tre attaccanti anche per i greci, con Valbuena e Masouras a supporto di El Arabi. Ecco le formazioni ufficiali:

Wolverhampton (3-4-3): Rui Patricio; Boly, Coady, Saiss; Doherty, Ruben Neves, Joao Moutinho, Jonny; Traoré, Raul Jimenez, Podence.

Olympiacos (4-3-3): Allain; Elabdellaoui, Ba, Cissé, Tsimikas; Bouchalakis, Guilherme, Camara; Valbuena, El Arabi, Masouras.