Wolves, intervento alla testa riuscito per Raul Jimenez: "Il suo stato di salute è rassicurante"

"Lo stato di salute di Raul Jimenez è rassicurante". Il Wolverhampton tranquillizza così i suoi tifosi sulle condizioni dell'attaccante messicano, vittima di una frattura al cranio in uno scontro di gioco con David Luiz nella sfida di ieri con l'Arsenal. Trasportato d'urgenza all'ospedale, il 29enne ex obiettivo della Juventus è stato subito sottoposto a un intervento chirurgico. Questo il comunicato ufficiale dei Wolves sul buon esito dell'operazione: "Lo stato di Raul è rassicurante dopo l'operazione di ieri sera, avvenuta in un ospedale di Londra. Ha potuto incontrare la sua compagna Daniela. Per qualche giorno dovrà osservare un periodo di riposo e osservazione prima di iniziare un programma di recupero", si legge sui canali ufficiali del club inglese.