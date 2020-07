Xavi positivo al COVID-19: "Sono isolato, ma mi sento bene e ho tanta voglia di tornare"

Ex giocatore del Barcellona e oggi allenatore dell'Al Sadd in Qatar, Xavi Hernandez ha concesso una lunga intervista a Marca parlando anche della sua positività al COVID-19: "Mi sento bene, in questo momento sono ovviamente isolato, ma ho tanta voglia di tornare presto ad allenare. Finora il mio bilancio da allenatore è molto positivo: con l'Al Sadd ho vinto due titoli e ora possiamo vincerne altri due, sto imparando molto e non vedo l'ora di ripartire", le sue dichiarazioni.

