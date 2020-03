Allarme Coronavirus. FIGC DFC: "Stop a tutte le attività e alle gare dei tornei femminili"

Questo il comunicato della Divisione Calcio Femminile della FIGC dopo le disposizioni del Governo nella serata del 9 marzo:

-Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9marzo 2020, conparticolare riguardo all’art. 1 co. 3 di tale provvedimento, ai sensi del quale“sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentitoesclusivamentelo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali,all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. (...)”;

-vista l’efficacia delle disposizioni del predetto Decreto sino al3 aprile 2020;

-visto il CU n. 179/Adel 10 marzo 2020

si dispone:

La sospensione e il rinvio a data da destinarsi di tutte le gare della Divisione Calcio Femminile (Campionato Serie A femminile TIMVISION, Campionato Nazionale femminile Serie B, Campionato Nazionale femminile Primavera, Coppa Italia femminile TIMVISION) in programma durante tutto il periodo di vigenza delle prescrizioni imposte dal D.P.C.M. del 9marzo 2020 e, comunque, sino a quando le disposizioni statali non modificheranno le stesse.