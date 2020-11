Calcio femminile, domani riunione per decidere come affrontare la situazione Covid-19

Anche il calcio femminile, che durante la prima ondata si era fermato, deve fare i conti con l’aumento dei contagi da Covid-19 che nell’ultimo weekend hanno fatto saltare ben sette gare su otto di Coppa Italia. Per questo la Divisione Calcio Femminile della FIGC nella giornata di domani terrà un’assemblea a cui parteciperanno tutte le società per decidere cosa fare dal campionato – ovvero se sospenderlo per un periodo o andare avanti – e nel caso quali criteri adottare per poter chiedere il rinvio di una o più gare e di conseguenza cambiare il regolamento del campionato alla luce dell’emergenza sanitaria.

Come riporta Tuttocalciofemminile le società in queste ore stanno ragionando sul numero minimo di giocatrici a disposizione per poter disputare una gara: 16 o 18 (con l’eventuale inserimento delle giocatrici della Primavera ora sospesa). La seconda ipotesi appare al momento in vantaggio anche se alcune squadre – come il Milan – potrebbero essere danneggiate non avendo una squadra Primavera. L’altro tema di dibattito sarà invece sulle straniere a referto con alcuni club che chiederanno che venga tolto per questo campionato il limite delle giocatrici non italiane da iscrivere appunto a referto.