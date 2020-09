Chelsea Women, l'acquisto di Harder è il più costoso nella storia: 350mila euro al Wolfsburg

Nei giorni scorsi il Chelsea ha annunciato l’acquisto dell’attaccante Pernille Harder dal Wolfburg, un colpo che era nell’aria da tempo, ma che è stato formalizzato solo dopo la finale di Women Champions League persa dalle tedesche contro il solito Lione. Un trasferimento che è entrato nella storia del calcio femminile come il più costoso della storia. Le cifre ovviamente sono distanti anni luce da quelle che circolano – a questi livelli – nel calcio maschile. Il club londinese infatti, come riporta Calciofemminileitaliano.it, ha versato nelle casse di quello tedesco 350mila euro, una cifra mai vista prima per la calciatrice, mentre la calciatrice ha firmato un contratto da 600mila euro – come quello sottoscritto da Sam Kerr sempre con le Blues - salendo sul gradino più alto del podio delle calciatrici più pagate in Europa superando le lionesi Ada Hegerberg (400.000 mila), Amandine Henry (360.000) e Wendi Renard (348.000).

