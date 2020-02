Coppa Italia: Milan-Fiorentina big match. San Marino per sognare ancora

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Turno di riposo per la Serie A femminile che in questo weekend sarà sostituito dalle gare dei quarti della Coppa Italia che saranno spalmate da domani fino a domenica. Si parte con il derby neroverde fra Florentia e Sassuolo, si continua con il big match fra Milan e Fiorentina e la sfida fra la rivelazione San Marino Accademy che se la vedrà contro la Roma. Chiude infine un’altra gara fra squadre della massima serie come Empoli-Juventus.

Nella gara di questo pomeriggio si incontrano due squadre in ottima forma: la Florentia San Gimignano infatti viene dal pareggio di prestigio con la Juventus (al secondo pari in 14 gare), mentre il Sassuolo ha commesso solo un passo falso, proprio contro le bianconere, nelle ultime otto gare giocate. Una match fra due squadre che esprimono un buon calcio e hanno tutta l’intenzione di conquistare la loro prima semifinale nella storia. Non ha bisogno invece di presentazioni la sfida del Brianteo fra Milan e Fiorentina, le due inseguitrici principali della capolista Juventus in campionato. Due pesi massimi del calcio femminile nostrano con le viola che vantano una grande tradizione in Coppa (tre finali e due vittorie negli ultimi tre anni) e il Milan che vuole quantomeno replicare la semifinale dello scorso anno, per poi puntare magari alla finale per provare a mettere in bacheca il primo trofeo dell’avventura nel calcio in rosa.

Impresa improba invece sarà quella che attende la San Marino Academy, unico club di Serie B ancora in corsa e rappresentante di un paese straniero come quello del Monte Titano, contro la quarta forza del campionato, e semifinalista un anno fa, ovvero la Roma. Le giallorosso non dovranno però prendere sottogamba l’impegno perché le biancoazzurre hanno già dimostrato di poter battere una squadra di Serie A come l’Hellas Verona. Infine chiude il turno la detentrice del trofeo Juventus sul campo dell’Empoli. Un impegno non agile come ha dimostrato recentemente la sfida in campionato, vinta dalle bianconere per 2-1, seppur le toscane vivono un momento di flessione (tre ko di fila). Ma l’occasione è ghiotta per fare un colpaccio da ricordare per tutta la vita.

Questo il programma dei quarti:

Florentia San Gimignano-Sassuolo 07/02 14:30

Milan-Fiorentina 08/02 14:30

San Marino Academy-Roma 08/02 14:30

Empoli Ladies-Juventus 09/02 14:30