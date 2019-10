Domenica la bella fra Fiorentina e Juventus: c'è la Supercoppa in palio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domenica a Cesena andrà in scena l’ennesima sfida fra Juventus Women e Fiorentina Women’s, protagoniste nell’ultimo biennio di un duello che appare infinito nonostante il Brescia prima e Milan e Roma adesso abbiano provato a inserirsi nella disfida fra i due club. Fra Coppa Italia e Supercoppa – tralasciando il campionato dove le viola sono sempre l’avversario numero uno delle bianconere – le squadre di Antonio Cincotta e Rita Guarino si sono sfidate in altre due occasioni con una vittoria a testa: la Fiorentina infatti trionfò nella Supercoppa dello scorso anno imponendosi per 1-0 sulle piemontesi che poi si rifecero vincendo prima il Campionato e poi la Coppa Italia (2-1 sul campo del Parma).

Ora, a Cesena, va in scena la bella che mette in palio la Supercoppa. Un trofeo che manca alla Juventus e che le bianconere vogliono portare a casa per arricchire la loro bacheca. La Fiorentina dal canto suo punta a tenere in casa il trofeo per regalarlo al neo presidente Rocco Commisso che potrebbe essere presente al Manuzzi anche se ancora non si ha la certezza. La presenza del numero uno potrebbe rappresentare una spinta in più per le viola in una gara che come sempre si preannuncia equilibrata, combattuta, ricca di talento e qualità.