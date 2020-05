Ds Orobica: "Servono certezze sanitarie per concludere la stagione. Al momento non ci sono"

Il direttore sportivo dell'Orobica Fabio Taiocchi ha parlato a L'Eco di Bergamo della situazione in vista della possibile ripartenza della Serie A femminile: "Prima della ripresa ci vorrà uno screening approfondito da effettuare per fare gli allenamenti e questo sarà fondamentale per escludere qualsiasi tipo di problema. Ciò che conta è superare questo momento terribile a livello sanitario e sociale. Speriamo che tutti gli interpreti del calcio prendano le decisioni nel modo più coerente possibile e permettano a tutte le realtà di continuare a praticare sport soprattutto di base, ma per questo servono certezze a livello sanitario che al momento mancano. - continua Taiocchi come riportano i canali social del club soffermandosi sul professionismo - L'Orobica si era espressa già a favore del professionismo e ha messo in atto quanto servirebbe a partire dalla trasformazione in ssdrl già lo scorso anno".