Emergenza Coronavirus. Hellas Women, Cantore: "A volte è utile e necessario fermarsi"

vedi letture

L'attaccante dell'Hellas Verona Women Sofia Cantore attraverso il proprio profilo Instagram ha parlato del momento che sta vivendo l'Italia a causa dell'emergenza Coronavirus spiegando che fermarsi è stato doveroso e che questo tempo può aiutare a riflettere sulle cose davvero importanti:

“Quante volte abbiamo sentito il famoso proverbio

“Chi si ferma è perduto”? E quante volte nella vita ci è capitato e ci capita di doverci fermare !?

Non per volontà, ma semplicemente per l’accadere di eventi...

Mi viene in mente il mio infortunio.

Non avrei mai voluto fermarmi a 19 anni, per una stagione intera, però è successo e ho DOVUTO farlo.

Indipendentemente da quello che ci capita,

penso che a volte sia necessario e utile fermarsi.

Siamo talmente immersi, ogni giorno, in tutto quello che facciamo che non abbiamo mai il tempo di stare fermi, osservare e guardarci intorno..

E quando una cosa più forte di noi ce lo impone,

abbiamo paura.

Fermarci ci obbliga a pensare,

ci dà il tempo per riflettere su quello che stiamo facendo,

su come lo stiamo facendo e su come potremmo farlo meglio...

Ci regala la possibilità di rimettere tutto quanto in discussione.

È nella consapevolezza delle nostre riflessioni, che possiamo decidere di cambiare le cose.

Allora fermiamoci tutti insieme.

Osserviamo. E impariamo”.