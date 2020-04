Emergenza Coronavirus. Milan femminile, Mendes: "Tornare ad allenarsi sarà una gioia infinita"

Il difensore del Milan femminile Monica Mendes intervistata da Tuttosport ha parlato di questo periodo di isolamento lontano dalla famiglia e di come in Portogallo la situazione sia più tranquilla al momento: “Per me è davvero un momento strano e stare lontana da famiglia e amici lo rende ancora più strano. Finora in Portogallo i numeri dell'epidemia sono più bassi anche se siamo una ventina di giorni indietro rispetto a qui. Spero che non si arrivi al numero di morti che stiamo vedendo in Italia. Credo che stando chiusi così a lungo in casa l'allenamento sia d'aiuto anche alla mente e così con alcuni amici abbiamo lanciato l'hastag #portugaltreinaemcasa e stiamo convincendo tutti ad allenarsi da soli. Quanto tutto sarà passato la prima cosa che farò sarà abbracciare quelle persone che sono come la mia famiglia. - continua Mendes – Penso che il primo allenamento sarà una gioia infinita perché torneremo a fare quello che amiamo. Le mie compagne di squadra mi mancano tanto”.