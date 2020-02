vedi letture

esclusiva Bernardo: "Juve bravissima anche a livello giovanile. Peccato per Panzeri"

La Juventus nella giornata di ieri ha conquistato il suo secondo titolo della Viareggio Women’s Cup al termine di una gara che sembrava chiusa dopo un tempo, ma che invece ha regalato un finale al cardiopalma grazie al ritorno della Roma. Per parlare della vittoria e di alcune protagoniste del cammino bianconero la redazione di Tuttomercatoweb.com ha sentito l’agente Simone Bernardo: “La Juventus sta facendo benissimo non solo a livello di prima squadra, ma anche per quanto riguarda le giovanili e questo successo lo dimostra. Hanno un’ottima area scouting e in questa competizione hanno schierato diverse ragazze del 2003 e del 2004, ben al di sotto dell’età media delle squadre”.

Fra queste ci sono tre tue assistite come il portiere Valentina Soggiu, il difensore Sara Caiazzo e la centrocampista Alice Giai. Com’è stato il loro Viareggio?

“Valentina ha giocato solo una gara, facendo comunque benissimo, ma era chiusa dalla più esperta Beretta. Anche per Caiazzo è stato un torneo positivo, ha fatto molto bene quando è stata chiamata in causa sia nella difesa a quattro che in quella a tre. In finale poi è stata quasi perfetta e non è scontato per una ragazza così giovane. Infine Alice veniva da un momento non troppo positivo, ma si è fatta trovare pronta quando come in semifinale è subentrata a una compagna e ha dato il proprio contributo”.

Molto sfortunato invece il Viareggio di Panzeri, una delle più esperte e attese

“Purtroppo si è infortunata gravemente al ginocchio e tornerà solo fra sette mesi in campo. Aveva diversi club interessati a lei, ma a questo punto ogni discorso è rimandato a quando tornerà in campo. Ora la priorità è il recupero perché tutti noi la vogliamo rivedere al più presto in campo”.

Infine un plauso anche al tecnico Spugna che bissa il successo della passata edizione

“Si tratta di un ottimo mister, molto bravo nella gestione del gruppo. Questa squadra ha potenzialmente 16/17 titolari e non è facile di volta in volta mandare qualcuna in panchina tenendo alto il morale. Lui ci riesce come riesce a dare motivazioni a chi scende dalla prima squadra come Panzeri, Bellucci o Bragonzi. Ha tutto quello che serve per fare strada nel calcio femminile e per me è già pronto per una panchina in Serie A. Spero che presto possa avere l’opportunità che merita”.