Euro 2021, Israele-Italia 1-1 al 45°: Girelli risponde a Goor

L’Italia gioca e crea, va sotto e trova in extremis il pari nel primo tempo della sfida contro Israele valida per le qualificazioni a Euro 2021. La squadra di Bertolini, non al meglio della condizione fisica come prevedibile, tiene il pallino del gioco a lungo e arriva spesso al tiro anche se non con la lucidità necessaria per preoccupare Cohen comunque chiamata a diverse parate importanti. Israele invece agisce più di rimessa e cresce nella metà della prima frazione fino a trovare il gol del vantaggio sfruttando una sbandata della difesa azzurra che scivola troppo a sinistra lasciando libera sulla sinistra dell’area di rigore Goor che con un tiro a giro su assist di Efraim batte Giuliani. L’Italia ci mette un po' a riprendersi dalla botta subita, ma trova il pari allo scadere con Giacinti che riceve sulla sinistra e crossa in mezzo per l’accorrente Girelli che al volo manda la palla sotto la traversa. Poco dopo Bergamaschi ha la palla per ribaltare la gara, ma non calcia e si fa chiudere in uscita da Cohen.

Israele-Italia 1-1 (31° Goor; 45° Girelli)