Euro 2022, l'Italia domina i primi 45 minuti: 2-0 alla Bosnia. In gol Galli e Girelli

L'Italia chiude avanti di due reti il primo tempo della sfida contro la Bosnia valida per le qualificazioni europee. Un primo tempo dominato dalla azzurre che non hanno mai rischiato e sono andate più volte vicine alla rete oltre che nelle due occasioni in cui Aurora Galli e Cristiana Girelli hanno scritto il proprio nome sul tabellino dei marcatori.

L’Italia è subito padrona del campo, ma sbatte spesso contro la difesa delle padrone di casa che chiudono, come da previsione, molto bene gli spazi concedendo poco nei minuti iniziali. L’occasione migliore è all’8° con una punizione dai 30 metri. All’11° Boattin crossa in mezzo, Bonansea non ci arriva, ma il pallone finisce sui piedi di Bartoli che però non ha un controllo felice e si fa anticipare dal portiere Hasanbegovic in uscita. Al 18° arriva il gol del vantaggio azzurro: Rosucci serve con un filtrante Sabatino sul filo del fuorigioco, tocco del centravanti per l’accorrente Galli che da pochi passi batte in diagonale il portiere bosniaco. L’Italia spinge alla caccia del raddoppio, anche se i ritmi sono abbastanza blandi, e al 36° va vicina al raddoppio con Girelli che al volo gira un cross di Bonansea, palla su un difensore che salva quasi sulla linea mandando sul fondo la sfera. La numero 10 trova però il gol tre minuti dopo: lancio di Mascarello, pasticcio della difesa bosniaca che si salva in una prima occasione, ma poi non riesce a chiudere Girelli che salta il portiere e batte a rete per il 2-0.