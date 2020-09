FIFA 21, polemiche sulle valutazioni delle calciatrici. Rapinoe: "Non sono la migliore"

Dopo le polemiche a livello maschile, anche sul fronte femminile le valutazioni di FIFA 21, il celebre videogames della EA Sports, hanno destato numerose polemiche che hanno investito anche una delle stelle del movimento come Megan Rapinoe, Pallone d’Oro in carica nonché Scarpa d’Oro del Mondiale e vincitrice del Women’s Best Player. La statunitense nel celebre gioco è stata valutata come migliore al mondo con un punteggio di 93, davanti all’australiana Sam Kerr e la francese Wendie Renard, 92 per entrambe, con a quota 91 il terzetto formato da Vivianne Miedema (Olanda), Amandine Henry (Francia) e Dzsenifer Marozsan (Germania).

Una valutazione che molti utenti hanno giudicato errata visto che Rapinoe dopo il Mondiale dello scorso anno non ha brillato saltando diversi appuntamenti importanti, sottolineando che la statunitense è stata premiata più per meriti extrasportivi e di immagine che altro. A sorpresa anche la stessa calciatrice si è detta d’accordo con gli utenti rispondendo a un commento su Twitter in cui si legge: “Sì, sono d’accordo. Non sono la migliore (ma una di loro) e questo è un altro esempio del sotto investimento di risorse e attenzione al calcio femminile. Abbiamo bisogno che le TV facciano vedere più gare, di maggiori investimenti, di una copertura più equa da parte dei media”.