Fiorentina Femminile, Clelland: "Slavia squadra esperta. Mi manca segnare al Franchi"

vedi letture

Lana Clelland, attaccante della Fiorentina Femminile, è intervenuta per parlare di sé e del momento della squadra prima della sfida di giovedì in Champions League contro lo Slavia Praga. Queste le sue dichiarazioni: "Non conosco le nostre avversarie, è la prima volta che le affronto, ma sicuramente mi aspetto una squadra che abbia esperienza in Champions League visto che è tanti anni che giocano questa competizione. Verranno al Franchi per vincere come noi che affronteremo al meglio questa partita. Crediamo di andare avanti, ma dobbiamo giocare da squadra. Desiderio? Segnare al Franchi che è quello che manca nella mia carriera a Firenze per ora. Penso a quel momento che sarebbe bello, ma lo sarebbe ancora di più se ci fossero i tifosi quindi speriamo e andiamo avanti pensando a questo match. Purtroppo, causa Covid, quest'anno non potranno seguirmi i miei genitori e mio padre con il suo famoso kilt non potrà essere al Franchi. Questi momenti mi mancano ed è un po' triste però si va avanti e sono sicura che tiferanno anche da casa".