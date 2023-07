ufficiale Sassuolo femminile, c'è il rinnovo di Clelland. La scozzese ha firmato fino al 2026

vedi letture

Lana Clelland e il Sassuolo, avanti insieme. L'attaccante scozzese ha rinnovato il suo contratto con il club neroverde. Di seguito il comunicato ufficiale del Sassuolo: "Altro importante rinnovo contrattuale per il reparto offensivo del Sassuolo Femminile. Mister Piovani potrà ancora contare sui goal dell’attaccante scozzese Lana Clelland, reduce da un’ottima stagione in cui ha collezionato in neroverde 24 presenze e 10 gol in Serie A".

"Sono felie di annunciare di aver firmato il nuovo contratto con il Sassuolo. Non vedo l'ora di tornare in campo per ricominciare dove ci eravamo lasciati alla fine della scorsa stagione", ha scritto la scozzese sul proprio profilo Instagram. Lana Clelland ha firmato fino al 2026.