Fiorentina Femminile, Sabatino: "Volevamo fortemente questa vittoria. Ora la Supercoppa"

Autrice del gol qualificazione Daniela Sabatino ha parlato, non senza emozione, ai microfoni della Fiorentina dopo la vittoria sul campo dello Slavia Praga in Women's Champions League: “Devo dire che questa vittoria la volevamo fortemente, è da luglio che ci stiamo preparando duramente per portare a Firenze qualcosa di importante. Il passaggio del turno era un nostro obiettivo, l’abbiamo raggiunto e siamo contente. Non è stata una bella partita, ma quel che conta è che siamo uscite da questo campo vittoriose contro una squadra che da setta anni passava i sedicesimi. Era un avversario forte, ma alla nostra portata e in queste due gare abbiamo dimostrato di essere alla pari. Oggi ognuna di noi voleva questa vittoria e passare le vacanze di Natale in serenità. - continua l'attaccante viola - Ora ci vuole un po' di riposo, ma sono già proiettata alla Supercoppa Italiana dove ci aspetta una partita molto dura. È un nostro obiettivo e dobbiamo dimostrare sul campo di che pasta siamo fatte. Dedica? A me stessa perché domenica dopo il rigore fallito non sono stata bene, poi alla mia famiglia, a chi mi è sempre vicino, a noi e al presidente Commisso che è sempre presente”.