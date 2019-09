Fiorentina W, Cincotta: "Onoriamo la Champions. Anche per i tifosi"

© foto di Federico De Luca

Il tecnico della Fiorentina Women's Antonio Cincotta ha parlato nella serata di ieri in vista della sfida contro l'Arsenal Women con il compito, quasi impossibile, di rimontare il 4-0 dell'andata per passare il primo turno di Women's Champions League: “Non faremo turnover. Rispettiamo l’evento e giocherà chi è più in forma e in condizione e chi scenderà in campo dimostrerà che siamo professionisti e che giochiamo sempre al 101%. Dobbiamo onorare questa manifestazione e far vedere ai nostri tifosi, quelli che sacrificano ore per vedere le nostre sedute, per preparare coreografie e incitarci, che non siamo mai domi. - conclude Cincotta come si legge sul sito viola - Non sarà facile, ma per crescere bisogna giocare gare di alto livello. Dobbiamo maturare e continuare il percorso appena iniziato dalla nostra nuova dirigenza che vuole spingere ancora più su il calcio femminile”.