Fiorentina W, Cincotta: “Orgoglioso della prestazione. Stiamo crescendo"

© foto di Federico De Luca

Dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Arsenal Women il tecnico della Fiorentina Women’s Antonio Cincotta ha parlato dell’amarezza per l’eliminazione dalla Champions League al primo turno pur dicendosi soddisfatto della prestazione: “Sapevamo che sarebbe stato difficile lottare contro l’Arsenal, è un team molto forte su tutti i livelli, ma sono felice perché abbiamo giocato due settimane fa contro le inglesi ed era finita 4-0 mentre stavolta abbiamo dimostrato la nostra mentalità vincente lottando su ogni pallone. Le inglesi sono una squadra fortissima, probabilmente tra le prime in Europa, e stasera invece di chiuderci abbiamo cercato di ribaltare il risultato. - continua Cincotta come riporta il sito del club viola - Voglio ringraziare tutti i tifosi, non solo quelli che sono venuti fino a qui per sostenerci nonostante il punteggio dell’andata lasciasse poche speranze, ma voglio ringraziare anche tutti quelli che sono venuti al Franchi a vederci e che come sempre ci sostengono fino alla fine. Siamo la Fiorentina, stiamo crescendo come movimento e abbiamo mostrato ciò che sappiamo fare. Sono orgoglioso, congratulazioni all’Arsenal, ma il match di oggi dimostra che il nostro valore sta crescendo”.