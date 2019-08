FOCUS TMW - Serie A femminile 2019/2020: acquisti e cessioni ufficiali

© foto di Stefano Di Bella

Anche nel calcio femminile l’estate è sinonimo di calciomercato. Terminata la Coppa del Mondo, che ha visto l’Italia entrare fra le prime otto del mondo, e in attesa che la FIGC comunichi quali squadre prenderanno il posto di Valpolicella e Mozzanica (che non si sono iscritte dopo l’interruzione del rapporto rispettivamente con Chievo Verona e Atalanta) i vari club hanno iniziato a muoversi in vista dell’avvio del campionato fissato per il 14 settembre. Ecco di seguito il riepilogo delle ufficialità registrate finora dalle società certe della partecipazione alla stagione 2019/2020:

Empoli Ladies

Allenatore: Alessandro Pistolesi (confermato)

Acquisti: Giulia Mancuso (Juventus), Rachele Baldi (Florentia), Marta Varriale (Chievo Valpo), Jenny Hjohlman (Florentia), Zoi Giatras (Sassuolo)

Federica Anghileri (Juventus), Norma Cinotti (Anderlecht), Francesca Fabiano (Sampdoria), Simona Petkova (Pink Bari) e Flaminia Simonetti (Roma)

Cessioni: Paola Boglioni (Juventus)

Fiorentina Women's

Allenatore: Antonio Cincotta (confermato)

Acquisti: Frederikke Skjødt Thøgersen (Fortuna Hjorring), Paloma Lazaro (Pink Bari), Janelle Cordia (Fortuna Hjorring), Lisa De Vanna (Sydney FC)

Cessioni: Sofia Kongouli (Tavagnacco), Heleen Jaques (Sassuolo), Danila Zazzera (Sassuolo)

Florentia San Gimignano

Allenatore: Michele Ardito (nuovo)

Acquisti: Eva Dupuy (Hellas Verona), Emma Lipman (Roma), Cecilia Re (Atalanta Mozzanica), Melania Martinovic (Mozzanica), Claudia Natali (Roma), Giulia Bursi (Sassuolo), Amanda Tampieri (Mallbackens), Katja Schroffenegger (Inter),Melanie Kuenrath (Bayern Monaco), Francesca Imprezzabile (Sassuolo)

Cessioni: Hailai Arghandiwal (Duisburg), Giulia Ferrandi (svincolata), Alessandra Nencioni (Napoli), Elisabetta Tona (ritiro), Rachele Baldi (Empoli), Deborah Salvatori Rinaldi (Milan), Jenny Hjohlman (Empoli), Chiara Marchitelli (Inter), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo)

Hellas Verona Women

Allenatore: Emiliano Bonazzoli (nuovo)

Acquisti: Benedetta Glionna (Juventus), Sofia Cantore (Juventus), Michela Ledri (Chievo Valpo), Alessia Gritti (Mozzanica), Rossella Sardu (Chievo Valpo), Stefania Zanoletti (Chievo Valpo)

Cessioni: Lucia Ondrusova (Colonia), Eva Dupuy (Florentia), Nicole Studer (Gent), Laura Rus (Anderlecht), Margherita Giubilato (Kansas Jayhawks)

Inter Women

Allenatore: Attilio Sorbi (nuovo)

Acquisti: Roberta Aprile (Pink Bari), Francesca Quazzico (Pink Bari), Chiara Marchitelli (Florentia), Caterina Fracaros (Tavagnacco), Lisa Alborghetti (Milan), Sofia Colombo (Mozzanica), Eleonora Goldoni (Lady Buccaneers), Stefania Tarenzi (ChievoVerona Valpo), Debever (Giungamp), Auvinen (HJK), Barnova (Slavia Praga), Norton (SC Sand), Van Kerkhoven (Anderlecht)

Cessioni: Agnese Bonfantini (Roma), Angela Locatelli (Brescia), Katja Schroffenegger (Florentia), Alessia Capelletti (Tavagnacco), Nicole Costa, Elena Crespi, Benedetta Maroni, Niekie Pellensm, Marta Vergani, Fabiana Costi, Alessia Rognoni

Juventus Women

Allenatore: Rita Guarino (confermata)

Acquisti: Andrea Staskova (Sparta Praga), Sara Caiazzo (Napoli), Linda Sembrant (Montpellier), Sabrina Tasselli (Sassuolo), Paola Boglioni (Empoli), Federica Anghileri (Mozzanica)

Cessioni: Federica Russo (Napoli), Lianne Sanderson (svincolata), Ashley Nick (svincolata), Petronella Ekroth (Djurgarden), Giulia Mancuso (Empoli), Benedetta Glionna (Hellas Verona), Sofia Cantore (Hellas Verona), Valentina Puglisi (Tavagnacco), Federica Anghileri (Empoli)

Milan femminile

Allenatore: Maurizio Ganz (nuovo)

Acquisti: Stine Hovland (Sandviken), Alessia Piazza (Tavagnacco), Lidija Kulis (Glasgow City), Dominikja Conc (Malaga), Deborah Savatori Rinaldi (Florentia), Francesca Vitale (Mozzanica)

Cessioni: Thaisa Moreno (Tacon/Real Madrid), Manuela Giugliano (Roma), Camelia Ceasar (Roma), Isabel Cacciamalli (Cittadella), Daniela Sabatino (svincolata), Lisa Alborghetti (Inter)

Orobica

Allenatore: Marianna Marini (confermata)

Acquisti: Giada Pilato (Milan Ladies), Romina Pinna (Fortitudo Mozzecane)

Cessioni:

Pink Bari

Allenatore: Mimmo Caricola (Nuovo)

Acquisti: Cristina Carp (Olimpia Cluj), Aina Torres (Santa Teresa Women), Sara Ketis (UT Martin Skyhawks), Ilaria Trotta (Conversano calcio a 5), Miriam Rodríguez Gonzalez Kuki (Albacete), Paula Myllyoja (Aland United)

Cessioni: Roberta Aprile (Inter), Francesca Quazzico (Inter), Erika Santoro (Sassuolo), Paloma Lazaro (Fiorentina), Simona Petkova (Empoli)

Roma femminile

Allenatore: Elisabetta Bavagnoli (confermata)

Acquisti: Agnese Bonfantini (Inter), Andressa Alves (Barcellona), Kaja Erzen (Tavagnacco), Manuela Giugliano (Milan), Amalie Thestrup (Ballerup-Skovlunde), Andrine Hegerberg (PSG), Camelia Ceaser (Milan), Tecla Pettenuzzo (Sassuolo), Lindsey Thomas (Digione)

Cessioni: Jenny Bitzer, Martina Piemonte (Betis Siviglia), Luisa Pugnali, Emma Lipman (Florentia), Benedetta Lommi (Lousiana Tech University), Camilla Labate (Sassuolo), Claudia Natali (Florentia), Flaminia Simonetti (Empoli)

Sassuolo femminile

Allenatore: Gianpiero Piovani (confermato)

Acquisti: Heleen Jaques (Fiorentina), Michaela Dubcova (Slavia Praga), Kamila Dubcova (Slavia Praga), Sofieke Jansen (Ternana), Emma Errico (Tavagnacco), Camilla Labate (Roma), Diede Lemey (Mozzanica), Danila Zazzera (Fiorentina), Erika Santoro (Pink Bari), Camilla Labate (Roma), Julia Molin (Hellas Verona), Luisa Pugnali (Roma), Nicole Lauria(Bologna) Maria Luisa Filangeri (Florentia), Daniela Sabatino (svincolata)

Cessioni: Sandy Iannella (Ritiro), Elisabetta Oliviero (Napoli), Katarzyna Daleszczyk (Czarne Sosnowiec), Sabrina Tasselli (Juventus), Tecla Petenuzzo (Roma), Benedetta Brignoli (Tavagnacco), Giulia Bursi (Florentia), Zoi Giatras (Empoli), Gaelle Thalmann (Servette), Francesca Imprezzabile (Florentia)

Tavagnacco

Allenatore: Luca Lugnan (nuovo)

Acquisti:Sofia Kongouli (Fiorentina), Lara Ivanusa (Glasgow City), Millie Chandarana (Loughborough Foxes Wfc), Valentina Puglisi (Juventus), Benedetta Brignoli (Sassuolo), Alessia Capelletti (Inter)

Cessioni: Elisa Camprese (ritiro), Federica Cavicchia (Napoli), Kaja Ezen (Roma), Heidi Kollanen (Orebro). Emma Errico (Sassuolo), Caterina Fracaros (Inter)