Fotonotizia - Serie A femminile, le immagini di Inter-Orobica 2-0

Nell'anticipo della Serie A femminile l'Inter è tornata alla vittoria dopo tre gare a secco battendo per 2-0 - a segno Regina Baresi su rigore e Irene Santi - l'Orobica fanalino di coda, portandosi a quota otto in classifica in attesa delle altre gare di giornata. Queste le foto del match giocato alle 12:30.