Francia '19, Girone B: Corazzata Germania, Spagna emergente

Stasera alle ore 21:00 al Parco dei Principi di Parigi le padrone di casa della Francia e la Corea del Sud daranno il via alla Coppa del Mondo femminile giunta all'ottava edizione. Un'edizione che potrebbe rappresentare un vero e proprio punto di svolta per il movimento calcistico femminile che sta acquistando sempre più spazio e visibilità e che dovrà sfruttare al meglio questo mese per dissipare anche gli ultimi dubbi e pregiudizi che ancora circondano questo mondo. Saranno 24 le formazioni al via, divise in sei gironi. Al turno successivo accederanno 16 formazioni: le prime due di ogni girone più le quattro migliori terze.

Di seguito una rapida analisi delle squadre ai nastri di partenza, girone per girone:

Girone B

Germania: La squadra più forte d'Europa, nonostante un ultimo Europeo sottotono. Assieme agli USA, che mirano a raggiungere come numero di successi, sono le grandi favorite per la vittoria finale grazie a una rosa che unisce fisicità e tecnica con l'ossatura di Bayern e Wolfsburg a cui si sommano due rappresentanti del Lione.

La stella: Dzsenifer Marozsán, classe '92, trequartista di origini ungheresi (e figlia d'arte) è la giocatrice di maggior talento e fama nelle fila teutoniche. Classe infinita e gran affinità col gol le hanno permesso di entrare nel gotha mondiale del calcio femminile e di dominare in Europa con il suo Lione. Con la Germania ha già vinto le Olimpiadi nel 2016 e ora punta a un altro alloro.

Forza: 5 stelle.

Spagna: Una delle nazionali emergenti, cresciuta enormemente negli ultimi anni dove a livello giovanile sta facendo incetta di trofei. Punta sui blocchi di Atletico Madrid e Barcellona, prima finalista iberica in Champions League, e vuole stupire alla sua seconda partecipazione ai Mondiali anche se difficilmente potrà insidiare le big per la vittoria finale.

La stella: Jennifer Hermoso, classe '90, dell'Atletico Madrid è la calciatrice di maggior talento. Centrocampista offensiva o seconda punta con 27 reti in 66 è la migliore marcatrice in attività delle Furie Rosse. A lei sono affidate le speranze iberiche di arrivare almeno ai quarti di finale.

Forza: 4 stelle.

Cina: Non è più la squadra temibile degli anni '90, quella di Sun Wen per essere chiari, che sfidava anche gli USA per il titolo e dominava nel proprio continente. Le cinesi vivono un momento di flessione, ma hanno una squadra giovane che punterà sull'entusiasmo per accedere nuovamente ai quarti di finale.

La stella: L’unica calciatrice che milita lontano da casa è anche la più ricca di talento. Parliamo di Wang Shuang del PSG, classe '95, a cui tutta la Cina chiederà di ispirare le compagne e trascinarle oltre gli ostacoli.

Forza: 3 stelle

Sud Africa: All'esordio assoluto è già felice di essere in Francia. Una cenerentola da cui quasi nessuno si aspetta nulla, destinata a fare il classico vaso di coccio fra quelli di ferro. C'è sicuramente molta curiosità attorno alle atlete della ct Ellis.

La stella: L'esperto difensore Janine Van Wyk, classe '87, è colei a cui la squadra si aggrappa in questa prima avventura iridata. Ha grande esperienza dall'alto delle oltre 150 presenze con la nazionale.

Forza: 1 stella