Ufficiale Germania, scelto il dopo Hrubesch: Wuck sarà il nuovo ct dopo l'Olimpiade di Parigi

vedi letture

Christian Wück sarà il nuovo ct della Germania femminile al termine dell'Olimpiade di Parigi dove a guidare la squadra sarà l'esperto Horst Hrubesch. Lo ha comunicato la Federcalcio tedesca sui propri canali ufficiali.

Wuck ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 2006 come assistente al Rot Weiss Ahlen, dove ha assunto la carica di capo allenatore un anno dopo e si è assicurato la promozione diretta in 2a Bundesliga. Dal 2011, dopo l'esperienza sulla panchina dell'Holstein Kiel, il tecnico è entrato a fare parte della DFB prima come allenatore dell'Under 16 e successivamente venendo promosso alla guida dell'Under 17 con cuoi ha vinto un Europeo e un Mondiale nel 2023.

"Sono molto entusiasta del nuovo incarico e considero un grande onore sedere sulla panchina della nazionale femminile - afferma Wück - Allenare questa squadra, sviluppare ulteriormente le qualità individuali delle calciatrici e portarle verso il successo in futuro è uno ei compiti più entusiasmanti e importanti che il calcio tedesco potesse affidarmi".