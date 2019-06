© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Mondiale femminile rischia di perdere una delle sue stelle più attese: Dzsenifer Marozsan, numero 10 della Germania. La calciatrice nel corso della gara d’esordio contro la Cina ha riportato la rottura dell’alluce di un piede, un infortunio che le farà sicuramente saltare le sfide contro Spagna e Sud Africa.

“Cercheremo di recuperare Maro nel corso del Mondiale, ma non posso dare una prognosi precisa. - ha spiegato la ct Martina Voss-Tecklenburg – Lei ha qualità e abilità speciali, non sarà facile sostituirla”. “Sì carissimi, l’avrete sicuramente già letto altrove, ma mi sono rotta il dito di un piede contro la Cina, ma non mi fascio la testa. - ha scritto Marozsan sui social – Chi mi conosce sa esattamente che non mi arrendo così facilmente. Sono certa che la squadra saprà fare bene anche senza di me e io starò accanto a loro per sostenerle”.