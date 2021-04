Lione femminile, la fine di un'era: dopo l'eliminazione in UWCL arriva l'addio di due stelle

La fine di un’era. Non è esagerato definire così l’eliminazione del Lione dalla Women’s Champions League arrivata domenica per mano delle cugine del Paris Saint-Germain. Come altro definire l’uscita ai quarti di finale della squadra che nell’ultimo decennio ha vinto ben sette volte il titolo di campione d’Europa e in un’altra occasione si è arresa in finale al Wolfsburg? La squadra che ha dominato il continente non potrà difendere il suo titolo e vedrà dopo cinque anni di dominio incontrastato un’altra squadra alzare quella coppa tanto familiare al cielo di Goteborg a maggio. Un’uscita certamente condizionata dal Covid-19 che ha costretto prima allo slittamento della sfida col PSG e poi a scendere in campo con una condizione fisica ovviamente non perfetta. Ma non è solo questo ad aver determinato una sorprendente eliminazione.

La squadra di Vasseur aveva mostrato già qualche crepa già nei turni precedenti dove la squadra francese non aveva brillato e dominato come ci aveva abituato, basti pensare al 3-2 in casa della Juventus Women o al 2-0 contro il Brondby. Un mix fra un’età media che avanza e un comprensibile appagamento da parte di giocatrici che avendo vinto tutto possono aver avuto meno stimoli in una stagione comunque particolare a causa del perdurare della pandemia.

Un segno di questa fine di un’era è l’annuncio arrivato oggi, ma se ne parlava ormai da mesi, del passaggio di due delle stelle più brillanti della squadra – il portiere Sarah Bouhaddi e la fantasista Dzsenifer Marozsán – alla cugine d’oltreoceano del’OL Reing. Un addio che si concretizzerà in estate e che priverà il Lione delle due calciatrici per almeno sei mesi della prossima stagione, un primo passo verso il rinnovamento della squadra per provare a dominare ancora e rendere quello di quest’anno solamente un passo falso e non l’abdicazione completa.