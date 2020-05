Frauen-Bundesliga in campo a fine maggio. Keller (DFB): "Altro passo verso la normalità"

Dopo la Bundesliga, partita lo scorso weekend, anche la Frauen-Bundesliga accende i motori in vista del ritorno in campo nell'ultimo weekend del mese. Lo ha deciso la Federcalcio tedesca fissando nel 28 giugno la data di conclusione del campionato, mentre per quanto riguarda la Coppa Tedesca le gare dei quarti si giocheranno il 2-3 giugno, le semifinali il 10-11 giugno con la finale prevista a Colonia il 4 luglio.

Il presidente della DFB Fritz Keller ha così commentato la decisione di far ripartire anche il calcio femminile: “Il ritorno in campo è un altro passo importante verso una sorta di normalità nel calcio come nella società”.

“Il proseguimento della stagione è un segnale forte per il calcio femminile e la parità di trattamento degli atleti professionisti. - ha commentato invece il vicepresidente Hannelore Ratzeburg - Siamo consapevoli della grande responsabilità che comporta la ripresa della stagione. Sono convinta che i nostri club soddisfino i requisiti per rispettare e attuare in modo disciplinato il protocollo sanitario”.