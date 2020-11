Gama: "Bisogna investire perché l'Italia deve competere per vincere. Non per gareggiare"

vedi letture

Intervistata da Il Messaggero il capitano della Juventus Women e dell’Italia femminile Sara Gama ha parlato della situazione del movimento femminile, della sua crescita e di cosa ancora serva per fargli fare un ulteriore salto in avanti: “Come dico sempre abbiamo fatto più in cinque anni che in vent’anni di buio totale. Sono stati fatti degli investimenti e tanti club hanno creduto in noi, hanno messo dei soldi e così siamo arrivate preparate ai Mondiali del 2019. Ma le cose non piovono dal cielo e quanto successo è stato in parte un exploit e in parte una vittoria. Nel calcio c’è bisogno di avere dei simboli, dei giocatori che siano rappresentativi e d’ispirazione per le ragazze e i ragazzi che si avvicinano questo mondo. Noi giocatrici rappresentiamo semplicemente il primo volto con cui questa disciplina si presenta al grande pubblico, non siamo niente di più e niente di meno, chi arriva dopo di noi dovrà lavorare, ma abbiamo dato una bella spallata alla porta. - continua Gama – Ora dobbiamo alzare l’interesse nei confronti delle competizioni perché solo alzando il livello si può essere più appetibili alle tv e competere a grandi livelli come i Mondiali. È un percorso che dobbiamo compiere e adesso bisogna investire perché i risultati non arrivano da soli, semmai dobbiamo continuare a recuperare terreno, perché l’Italia deve competere per vincere. La mentalità deve essere competere per eccellere non per galleggiare”.