Guagni: "Spero in un futuro da professioniste e non più soltanto da atlete professionali"

Il capitano della Fiorentina Women's Alia Guagni attraverso il proprio profilo Instagram ha commentato la decisione del Consiglio Federale di chiudere la stagione della Serie A femminile: “Si conclude qui la stagione 2019/2020...un anno sofferto e pieno di difficoltà!!! Anche il calcio femminile ha subito il colpo del coronavirus, e sono emerse le difficoltà che ci accompagnano ogni giorno con più forza! Ma una cosa l’abbiamo capita, c’è bisogno di rialzarsi più forti di prima e dare una svolta al nostro movimento! Noi calciatrici siamo nate per combattere, siamo abituate a farlo e non sarà questo stop a fermarci!? - conclude Guagni - Adesso, tutti insieme, troveremo il modo per ripartire nelle migliori condizioni con il prossimo campionato...nella speranza che lo si possa fare da Professioniste e non più soltanto da atlete professionali”.