Harder: "Non capisco perché nel calcio maschile l'omosessualità non venga accettata"

La stella della Danimarca e del Wolfsburg Pernille Harder in un'intervista a Elfen è tornata sul bacio alla compagna, svedese, Magdalena Eriksson ai Mondiali di Francia. Un'immagine che fece il giro del mondo e divenne icona del movimento LGBT: “Le reazioni furono positive, molti ci hanno scritto per dirci che si sono sentiti più liberi nel vivere la loro vita sentimentale. A poco a poco ci siamo rese conto che possiamo usare la nostra notorietà per questo scopo. - continua Harder lanciando un appello al colleghi uomini – Spero che un calciatore abbia il coraggio di parlare la sua omosessualità perché sicuramente ci sono calciatori gay nonostante il calcio maschile tenda a escluderlo e mostrare un concetto arretrato di mascolinità. Non capisco perché fra l'omosessualità nel calcio femminile sia accettata e in quello maschile no. Vorrei che tutti potessero affrontare liberamente e apertamente questo discorso, senza che la reazione del pubblico sia diversa”.