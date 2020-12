Hellas Women, Tommasi: "Partiti con 20 bambine, ora abbiamo uno dei migliori vivai d'Italia"

Intervistato da Hellas Verona Channel il direttore dello sviluppo del settore femminile del club gialloblù Zaccaria Tommasi ha parlato di come è cresciuto il progetto in questi anni: “È un progetto partito alcuni anni fa e arrivato a grandissimi numeri, un progetto in cui crediamo molto, siamo partiti con una ventina di bambine siamo ora arrivati a costruire uno dei vivai più importanti di Italia, avendo circa 150 tesserate. La qualità e la passione saranno sempre i punti cardine che ci guideranno nel nostro percorso, al fine di garantire una base importante e portare le ragazze del settore giovanile a giocare in prima squadra, così come già sta accadendo in queste ultime partite. - continua Tommasi parlando poi del campionato - È fondamentale chiudere al meglio il 2020. Le partite contro l'Empoli e il Napoli saranno molto difficili e dovremmo dare tutto per raccogliere il massimo, uscendo dal campo senza rimpianti. L'obiettivo rimane sempre quello della salvezza".