Hellas Women, Tommasi: "Il nostro obiettivo non cambia, sarà la salvezza"

Zaccaria Tommasi, direttore dell'area tecnica dell'Hellas Verona Women, è intervenuto in diretta a TMW Radio durante la trasmissione Tutto Calcio Femminile: "Alla luce dei risultati viene facile pensare che le nostre siano state scelte giuste: l'estate scorsa abbiamo cercato chi poteva essere utile alla causa, vedendo chi avevamo a disposizione noi. Volevamo un progetto di giovani ma con un mix giusto che comprendesse anche giocatrici esperte. Il nostro obiettivo non cambierà di molto, sarà mantenere la categoria e proseguire sul percorso fatto con le ragazze giovani. Stiamo guardando qualcosa all'estero, ma comunque vogliamo accogliere ragazze che devono crescere. Certo, alle soglie del professionismo, queste tre retrocessioni... Sicuramente ridurre il numero di squadre aiuta ad aumentare il livello, e si è visto in altri paesi. Qui da noi però sembra di accelerare un po' troppo i tempi. Diciamo che non mi sorprendo di nulla, ho visto realtà capaci con la volontà di strutturarsi per fare il passo. Ho qualche dubbio sulla tempistica, ma è vero pure che il professionismo creerà una situazione nuova. Mi sembra che ci siano tante società che stanno lavorando bene e valorizzando il movimento, anche quello giovanile. Vedere cosa ha fatto la Primavera e quanto siano cresciute le ragazze è stato davvero straordinario".

