Golden Girl, Bragonzi: "Mi piacerebbe giocare con Dybala. Al Verona mi trovo bene"

La vincitrice del Golden Girl Asia Bragonzi, autrice di 4 gol con la maglia dell'Hellas Verona in questa stagione, ha parlato dal palco durante la premiazione: “"Una grande emozione, che voglio condividere con tutti quelli che mi hanno aiutata. La mia passione per il calcio? Ho dovuto impormi e minacciare di non andare più a scuola per convincere mamma Cristina che era l'unico sport che volevo fare, mi ha fatto praticare di tutto, ma ora è lei la mia prima tifosa. Sono contenta della mia avventura al Verona, sto trovando molto spazio e credo che questo sia veramente il posto ideale per crescere". . - conclude la giovane di proprietà della Juventus - Mi piacerebbe giocare con Dybala”