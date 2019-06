Il Chievo Valpo non si iscriverà alla prossima Serie A. Pink Bari ripescata?

Dopo il comunicato del ChievoVerona che annunciava la separazione dal ChievoVerona Valpo, la società di Flora Bonafini ha annunciato che dalla prossima stagione il club veneto cesserà ogni sua attività e non iscriverà alcuna squadra nei vari campionati, compreso quello di Serie A.

“Il ChievoVerona Valpo lascia il calcio femminile in un momento di grande fervore, ma con la consapevolezza di aver dedicato passione e lavoro ad uno sport che finalmente inizia a crescere e andare nella direzione che da anni ci si augurava. Purtroppo le condizioni e le necessità che impone questo forte sviluppo sono sostenibili a fronte di grandi investimenti che al momento non risultano disponibili. - si legge nel comunicato - Il ChievoVerona Valpo ringrazia e augura un grande in bocca al lupo a tutte le calciatrici, gli staff, gli sponsor e tutte le persone che hanno fortemente creduto nel progetto e lo hanno portato avanti con il massimo impegno”.

La defezione delle gialloblù crea un posto vacante nella prossima Serie A femminile e ora si dovrà capire se sarà ripescata in massima serie la Pink Bari, retrocessa come penultima un anno fa, - ipotesi al momento più probabile - o se il posto sarà occupato da una squadra femminile direttamente dipendente da un club maschile che acquisterà il titolo sportivo dal ChievoVerona Valpo.