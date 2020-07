Inter Women, D'Adda dà l'addio al calcio: "Un giorno mi piacerebbe allenare"

vedi letture

Per Roberta D'Adda si chiude un ciclo, quello di calciatrice: con all'attivo 4 campionati e una promozione, 5 supercoppe, 4 coppe Italia e varie presenze in Nazionale, per il difensore dell'Inter Women è arrivato il momento di appendere le scarpette al chiodo. Come ha rivelato lei stessa a Tuttosport: "Da qualche anno stavo già pensando al futuro, il periodo di lockdown mi ha dato modo di riflettere e capire che il calcio non era più la mia priorità come prima, non mi mancava allo stesso modo. Inoltre al primo allenamento mi sono resa conto di non aver più voglia di spingere il mio fisico oltre il limite, come ho sempre fatto. La decisione è stata lunga e difficile da prendere, ma credo sia la migliore. Se devo avere un rimpianto è questo: non aver potuto giocare un’ultima partita per salutare. Era una delle cose per cui forse avrei tenuto duro e giocato un altro anno, ma sul piatto della bilancia pesava di più il resto. Ora sto finendo gli studi di Osteopatia, vorrei aprire uno studio mio. Inoltre sto finendo il corso per avere il patentino da allenatrice Uefa B. Mi piacerebbe insegnare qualcosa di quello che ho imparato alle nuove generazioni".

Una nota poi alla formazione nerazzurra: "L’Inter ha tante ragazze giovani che valgono, poi in Serie A devono fare un salto. Purtroppo quest’anno non l’hanno nemmeno finito, ma c’è molta qualità e c’è sicuramente un futuro su cui lavorare in questa squadra. Spero per loro che il prossimo sia un anno bellissimo".