Inter Women, De La Fuente: "Bilancio positivo, mai tradita l'identità"

Intervistato da InterTV, Sebastian De La Fuente, tecnico dell'Inter Women, ha parlato così dell'ottima stagione che si chiuderà questa domenica: "Noi siamo l'Inter e dobbiamo fare una bella figura fino alla fine come nell'ultima partita contro il Ravenna. Abbiamo anche l'obiettivo di restare imbattuti - spiega l'allenatore delle interiste -. Il pari con la Lazio non intacca nulla, anzi: mi avessero detto a inizio anno che avremmo fatto tutte vittorie e un pareggio non ci avrei creduto. Non abbiamo mai perso la testa, forse con la Lazio ci è mancata la forza negli ultimi 20 minuti di andare a vincerla, ma non ha rovinato nulla. Ovviamente un bilancio molto positivo, in tutti i sensi. Siamo arrivati al risultato sempre con buone prestazioni, senza tradire la nostra identità di squadra e il senso di appartenenza a questi colori. Grandi giocatrici, grande gruppo, grande staff e grande società. Tutto positivo. Il momento più bello? Posso ricordare la partita con l'Arezzo. Ci sono partire chiave come Ravenna, nella penultima d'andata, quando vincemmo dopo essere stati sotto fino a 10 minuti dalla fine".