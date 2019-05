© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistate da Sky Sport il terzino Elisa Bartoli e l’attaccante Daniela Sabatino hanno parlato della prossima Coppa del Mondo che vedrà l’Italia ai nastri di partenza dopo 20 anni d’assenza. "La Nazionale italiana per me è un sogno fin da bambina ed essere qui è portarsi dietro il desiderio di tutte quelle ragazze che non sono arrivate a giocare a questi livelli. Ti porti dietro tanto senso di responsabilità. Sarà un'esperienza unica, non so neanche cosa aspettarmi da questa avventura. - spiega la giallorossa rivolgendosi poi ai tifosi azzurri - Chiedo di sognare assieme a noi per raggiungere il massimo a questi Mondiali . Non abbiamo obiettivi fissi, ma cercheremo di lottare per andare il più avanti possibile”.

“Sono 20 anni che non partecipiamo a questa competizione e per questo vogliamo fare bene e dimostrare che l’Italia può dire la sua. - le fa eco la centravanti rossonera - Ce la sto mettendo tutta, fin da quando sono piccola, per dimostrare che per raggiungere certi obiettivi bisogna lavorare duramente. I sogni vanno realizzati”.