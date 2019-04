Italia femminile U19, le convocate per la fase Elite dell'Europeo

Dopo la mancata qualificazione della Nazionale Under 17 Femminile di Nazzarena Grilli, la palla passa all’Under 19 Femminile, che parte oggi alla volta dell’Inghilterra per partecipare alla Fasé élite dell’Europeo di categoria in programma da mercoledì 3 a martedì 9 aprile presso il Centro federale inglese di St. George’s Park a Burton upon Trent Il tecnico Enrico Sbardella ha reso noto l’elenco delle 20 convocate per la seconda fase del torneo continentale, che vedrà le Azzurrine esordire mercoledì 3 aprile (ore 17 italiane) con la Svezia per poi affrontare sabato 6 (ore 17 italiane) la Turchia e martedì 9 aprile (ore 14 italiane) l’Inghilterra. Solo la vincente del gruppo accederà alla Fase finale che si terrà dal 16 al 28 luglio in Scozia.

“In questi giorni abbiamo lavorato molto bene – sottolinea Sbardella – le ragazze sanno quanto sia importante questa seconda fase, ma l’ambiente è tranquillo. Partiamo con delle buone sensazioni, siamo in salute, consapevoli che ci aspettano tre finali e che sarà fondamentale la prima partita con la Svezia”. Si profila una lotta a tre per il primo posto che vale il biglietto aereo per la Scozia: “Andiamo ad affrontare due corazzate del calcio femminile – avverte il tecnico azzurro - ma anche il nostro movimento è in crescita e le ragazze hanno fatto grandi progressi soprattutto dal punto di vista atletico. Se devo fare delle percentuali per la qualificazione dico Inghilterra 40% e noi e la Svezia 30%”.

L’elenco delle 20 convocate per la Fase élite del Campionato Europeo

Portieri: Roberta Aprile (Pink Sport Time), Camilla Forcinella (Hellas Verona);

Difensori: Paola Boglioni (Empoli Ladies), Caterina Fracaros (Tavagnacco), Benedetta Orsi (Sassuolo), Vanessa Panzeri (Juventus), Chiara Ripamonti (Fiorentina Women’s), Angelica Soffia (AS Roma);

Centrocampiste: Bianca Bardin (Hellas Verona), Melissa Bellucci (Juventus), Sofia Colombo (Mozzanica), Giada Greggi (AS Roma), Francesca Imprezzabile (Sassuolo), Valentina Puglisi (Juventus), Martina Tomaselli (Sassuolo);

Attaccanti: Sara Baldi (Hellas Verona), Asia Bragonzi (Juventus), Angela Caloia, Serena Landa (Roma CF), Miriam Longo (Milan).

Staff – Allenatore: Enrico Maria Sbardella; Assistente allenatore: Elena Proserpio Marchetti; Segretario: Sabrina Filacchione; Preparatore atletico: Adalberto Zamuner; Preparatore dei portieri: Davide Quironi; Match analyst: Simone Contran; Medici: Lorenzo Proietti e Salvatore Caruso; Fisioterapista: Emanuele Provini; Tutor: Marco Lista e Michele Magni.

Il Calendario del Gruppo 6 della Fase élite del Campionato Europeo Under 19 Femminile

Prima giornata (3 aprile)

Ore 13 locali (14 italiane): Inghilterra-Turchia

Ore 16 locali (17 italiane): Svezia-ITALIA

Seconda giornata (6 aprile)

Ore 13 locali (14 italiane): Inghilterra-Svezia

Ore 16 locali (17 italiane): ITALIA-Turchia

Terza giornata (9 aprile)

Ore 13 locali (14 italiane): Turchia-Svezia

Ore 13 locali (14 italiane): Inghilterra-ITALIA

N.b: le vincitrici dei sette gruppi si qualificano alla Fase finale dell’Europeo in programma dal 16 al 28 luglio in Scozia.