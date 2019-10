Italia U19 femminile, seconda vittoria per le azzurrine: 3-1 alla Slovenia

© foto di Imago/Image Sport

L’Italia U19 femminile vince anche la seconda partita del Qualifyng Round per gli Europei di categoria portandosi così a quota sei dopo due gare e mettendo l’ipoteca sulla qualificazione alla Fase Élite del torneo. A Siena le azzurrine vanno in vantaggio nel primo tempo con Ludovica Silvioni su calcio di rigore al 29°. Nella ripresa al 65° arriva il pari delle slave con Milovic, ma l’Italia non si lascia abbattere e in pochi minuti chiude la gara: al 76° è Federica Anghileri a segnare il nuovo sorpasso, mentre due minuti dopo Serena Landa approfitta di una dormita della difesa avversaria per segnare il definitivo 3-1. Martedì, ancora al Franchi di Siena, contro la Russia l’ultima gara del girone.