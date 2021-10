ufficiale Inter femminile, rinnovo per Alice Regazzoli. Ha firmato fino al 2024

Alice Regazzoli rinnova con l'Inter. La centrocampista, come si legge in un comunicato pubblicato dalla società nerazzurra, ha firmato un nuovo contratto fino al 2024: "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Alice Regazzoli. La centrocampista classe 1999 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2024".