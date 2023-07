ufficiale Inter Women, Regazzoli in prestito al Como: "Sono felice e carica"

Operazione in uscita per l'Inter Women, con le nerazzurre che ufficializzano l'addio in prestito di Alice Regazzoli. La centrocampista, classe '99 e reduce dall'avventura nella Sampdoria, si trasferisce nelle fila del Como.

La calciatrice classe 1990 ha poi raccontato le sue sensazioni dopo la firma con la formazione lariana: "Sono contenta di far parte di questo nuovo gruppo, con cui inizierò questa nuova avventura - ha esordito -. Sono pronta e carica per iniziare, speriamo di raggiungere i nostri obiettivi e di fare qualcosa in più", ha concluso.